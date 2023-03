Halve finale eindstation Seedo op EK indoor

Utrecht - N'ketia Seedo is tijdens het EK indooratletiek in de halve finale van de 60 meter uitgeschakeld. De 19-jarige Utrechtse atlete sprintte in haar heat van de halve finales naar de vijfde plaats in 7,32 en was met die klassering uitgeschakeld voor de finale, die vrijdagavond het sluitstuk is van het programma.