Formule 2: Verschoor knap vijfde na sterke inhaalrace Bahrein

Vrijdag reed Verschoor de derde tijd in de kwalificatie, waardoor hij in de hoofdrace op de derde plaatst mocht starten. Na een moeizame start en een ongelukkige tik op de achterkant van zijn auto moest de coureur uit Benschop in de achtervolging. De tik die de Deense coureur Frederik Vesti gaf, zorgde ervoor dat Verschoor ver terugviel in het veld.