Hercules begint derde periode met teleurstellend gelijkspel: 'Niet goed genoeg vandaag'

In de rust bleef Zwart samen met trainer René van der Kooij een tijd op het veld overleggen. "Hij vroeg mijn mening over de tactiek die hij in de tweede helft wilde toepassen. Dat doet hij wel vaker, ook op trainingen. En niet alleen bij mij maar bij meer jongens", zegt Zwart. "Ik was het wel met hem eens wat hij van plan was."