Griekspoor zit Van de Zandschulp op de hielen

Veenendaal - Tennisser Tallon Griekspoor is gestegen naar de 36e positie op de wereldranglijst. Dat is de hoogste positie ooit voor de Noord-Hollander, die vorige week nog de nummer 39 van de wereld was. Griekspoor bereikte afgelopen week de tweede ronde op het toernooi van Dubai. Daarin was de Serviër Novak Djokovic, de nummer 1 van de wereld, te sterk.