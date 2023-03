Pessel & Boonen: 'Getwijfeld om vandaag weer op zwart te gaan'

Utrecht - Vorige week gingen Paul Pessel en Appie Boonen als protest op zwart na de blamage van FC Utrecht tegen Spakenburg. Inmiddels durven ze zich weer onder de levenden te vertonen, maar het chagrijn is nog altijd erg groot. Zeker omdat de ploeg vrijdag tegen laagvlieger Fortuna Sittard opnieuw niet thuis gaf. Pessel & Boonen gaan er met gestrekt been in en ontvangen een speciale gast in de aanloop naar NEC - FC Utrecht.