Door de Lens van Ankie: sport verenigt wèl

Utrecht - Heel even voel ik me op het verkeerde been gezet. Er klopt iets niet. Verward kijk ik naar de twee grote vlaggen. Fier wapperen ze in de wind. Bijna dagelijks wandel ik met mijn hondjes langs deze tuin waarin geiten met boerenzakdoeken om, hun mening niet onder het gras steken en vlaggen al maandenlang driftig ondersteboven tegensputteren. Dan zie ik het: rood. Volkomen out of the blue hangt rood weer bovenaan.