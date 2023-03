Live op Radio M: Eemdijk kan voorschot nemen op titel, Vogels naar koploper

Een groter contrast dan tussen GVVV en ASWH is nauwelijks denkbaar. Beide clubs degradeerden vorig seizoen uit de tweede divisie, maar terwijl GVVV de trotse koploper is in de derde divisie, verkeert ASWH opnieuw in degradatiegevaar. De club uit Hendrik-Ido-Ambacht is voorlaatste.