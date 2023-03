Live op Radio M: Vogels naar koploper, topper in vierde divisie afgelast

Provincie Utrecht - IJsselmeervogels gaat vanmiddag op bezoek bij kampioenskandidaat Katwijk. In diezelfde tweede divisie speelt Spakenburg thuis tegen Scheveningen. Verder in Namen & Rugnummers live flitsen van de derde divisieduels GVVV - ASWH en Barendrecht - DOVO. De topper in de vierde divisie tussen SC Genemuiden en Eemdijk is vanwege de sneeuw afgelast. Sportlust'46 en DHSC volgen we op afstand.