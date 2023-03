FC Utrecht pakt met veerkracht punt bij NEC: 'Karakter getoond'

In de 55e minuut greep trainer Silberbauer in door Bas Dost in te brengen. De spits, die terugkeerde van een blessure, had nog geen tien minuten nodig om te scoren. Vanuit de rebound maakte hij de 2-1. Vijf minuten later werd het gelijk. Othmane Boussaid schoot de 2-2 tegen de touwen. In het laatste kwartier ging het spel over en weer, maar de stand bleef 2-2.