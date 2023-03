Liveblog: Kan FC Utrecht wel winnen van NEC?

- FC Utrecht staat met 37 punten op de zevende plek, NEC is met zeven punten minder de nummer tien van de eredivisie.- Wilco van Schaick is algemeen directeur van NEC. Eerder bekleedde hij die functie bij FC Utrecht. Afgelopen week was Van Schaick te gast bij Pessel & Boonen.

- Tasos Douvikas is met twaalf treffers niet alleen de topscorer van FC Utrecht maar van de hele eredivisie.- In de eredivisie ontving NEC FC utrecht al 38 keer. NEC won 14 edities, FC utrecht nam 13 keer de drie punten mee.- Eerder dit seizoen speelden FC Utrecht en NEC in Stadion Galgenwaard met 0-0 gelijk.- Vorig jaar won FC Utrecht bij NEC met 3-0 door twee treffers van Ramselaar en één van Douvikas.