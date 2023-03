Knappe zege Pontjodikromo in Portugal

Leersum - Sidane Pontjodikromo heeft een knappe zege geboekte in de eerste ronde van het ITF-toernooi in het Portugese Quinta do Lago. De tennisser uit Leersum, die zich via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi plaatste, versloeg de nummer 2 van de plaatsingslijst, Skander Mansouri uit Tunesië.