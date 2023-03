Frans van Seumeren in Een Berg Sport: 'Ik had daar moeten gaan staan'

Van Seumeren stelt ook dat er na de bekernederlaag fouten zijn gemaakt op de club. "Ik had er liever gestaan", stelt de clubeigenaar als reactie op het veel bekritiseerde filmpje waarin coach Michael Silberbauer, die tijdens de wedstrijd tegen Spakenburg nota bene ziek op bed lag, excuses maakte aan de supporters. "Hij was er niet bij en was voorgelezen. Het had spontaan uit zijn hart moeten komen, dan was er niks aan de hand geweest."