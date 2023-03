Ongeslagen reeks Spakenburg ten einde na thuisnederlaag: 'Ik ben hier doodziek van'

In een weinig spectaculaire eerste helft was de goal van Tim Peters een hoogtepunt. Na bijna 25 minuten was het de oud-speler van IJsselmeervogels die voor de 0-1 tekende namens Scheveningen, nadat een poging van Lex Immers gered werd door Alessandro Damen. Wimilio Vink had de kans om de Blauwen op 1-1 te zetten, maar hij schoot wild naast.