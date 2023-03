IJsselmeervogels hard onderuit bij Katwijk: 'Confronterende nederlaag'

Daniël van Son vond het jammer dat het uiteindelijk een 4-0 nederlaag werd. "Als je de eerste helft ziet, staat het qua organisatie goed. Maar als je met 0-0 gaat rusten, is veel mogelijk. Nu krijg je een ongelukkige goal tegen voor rust, maar is nog niet veel aan de hand. Maar in de tweede helft vallen we uit elkaar en is het los zand. Dan laten we elkaar in de steek. Dat is zonde. Daar baal ik het meest van."