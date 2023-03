Gelijkspel voor hockeyers SCHC bij Victoria

Via Conor Empey kwam SCHC na 46 minuten op 1-0 voorsprong. In de 58e minuut maakte Tijn Holdrinet namens de thuisploeg de 1-1. Twee minuten daarna was het alweer 1-2 voor de Bilthovense ploeg via Sam Martens. Vijf minuten voor tijd bepaalde Wessel Glazener namens Victoria de eindstand op 2-2.