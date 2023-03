Tirreno-Adriatico: Groenewegen grijpt ook in laatste etappe naast sprintwinst

Groenewegen sprintte tijdens de Tirreno-Adriatico al twee keer eerder mee om de zege. Hij werd in etappe 2 zevende en in etappe 3 achtste. In het sprintklassement is hij als zesde geïndigd achter de Sloveense winnaar Primoz Roglic. De renner van Jumbo-Visma schreef ook het algemeen klassement op zijn naam. Daarin eindigde Groenewegen als 116e.