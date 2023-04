Einde van een tijdperk: Taurus verlaat eredivisie na 13 jaar door 'onbegrijpelijk' beleid volleybalbond

Taurus is met een budget van 70 duizend euro een financieel gezonde club. Echter is de eredivisie volgens Taurus-voorzitter Anton Kuiper volgend seizoen te hoog gegrepen. Het budget moet van de Nevobo namelijk 125.000 euro zijn. "Taurus is op dit moment niet de vereniging om met de professionalisering aan de slag te gaan die de Nevobo wil. Er moet een juiste vergoeding komen voor de spelers en trainers. En dat krijgen we gewoon niet voor elkaar."