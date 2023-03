Pessel & Boonen: ‘Zie wedstrijd tegen NEC toch als lichtpunt’

Utrecht - Na een week op zwart en een vilein betoog afgelopen week zijn Paul Pessel en Appie Boonen weer een beetje bij zinnen gekomen. Het gelijke spel van FC Utrecht tegen NEC was niet waar ze op gehoopt hadden, maar met de manier waarop deze tot stand kwam kunnen ze best leven. Verder vertelt Appie over hoe hij bij NEC in de watten is gelegd. En de wekelijkse voorspelling. Dit keer voor de wedstrijd FC Utrecht – Go Ahead Eagles.