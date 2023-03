Het laatste jaar van een 39-jarige in de vierde divisie: 'Absoluut. Of we nou promoveren of niet'

Kampong was nog 4e klasser toen Daan Groot Zwaaftink debuteerde in de hoofdmacht. Hij werd in 2004 kampioen van de 4e klasse, en drie jaar later kampioen in de 3e klasse. Maar na de promotie naar de 1e klasse in 2008 volgde weer een neergang: in 2011 was Kampong weer 3e klasser.

Vanaf 2014 ging het crescendo. Dat jaar promoveerde Kampong naar de 2e klasse. Vijf jaar later volgde promotie naar de 1e klasse en afgelopen seizoen werd Kampong in die afdeling kampioen, zodat de ploeg dit seizoen in de 4e divisie debuteert. In die afdeling bezet Kampong na de nederlaag van zondag tegen Nuenen de tweede plaats, vijf punten achter koploper Meerssen.