Kampong-talenten krijgen kans bij Oranje

Bram van Battum is 21 jaar en maakt al voor het vierde seizoen deel uit van de hoofdmacht van Kampong. De verdediger kwam al één keer eerder uit voor Oranje. Middenvelder Silas Lageman is 22 en speelde nog geen interlands. Hij is bezig aan zijn vijfde seizoen in het eerste team van de koploper van de hoofdklasse.