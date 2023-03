Live op Radio M: Het restant van een topper en twee regionale derby's

Het Zeister Schaerweijde speelde afgelopen weekend 1-1 tegen datzelfde Voordaan en lijkt zich op te mogen maken voor play-offs om lijfsbehoud. Kampong is koploper. Het verloor dit seizoen nog geen wedstrijd en dat zal normaal gesproken vandaag zo blijven. De ontmoeting in Utrecht eindigde in september in een 2-0 zege voor de Utrechters.