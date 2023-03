Beachvolleybalster Ypma beëindigt loopbaan op 24-jarige leeftijd

Eind vorig jaar speelde Ypma aan de zijde van Wies Bekhuis in Den Haag haar laatste officiële toernooi. "Jammer dat Pleun ermee stopt, ze is toch een van de beste beachvolleybalsters van Nederland, die met name blokkerend uitblinkt. De Nederlandse titel in 2019 en twee negende plaatsen op het EK zijn prestaties om met trots op terug te kijken", aldus technisch directeur Michel Everaert.