Liveblog: FC Utrecht incasseert vlak voor rust gelijkmaker tegen Go Ahead

- FC Utrecht staat zevende in de eredivisie, Go Ahead Eagles staat twaalfde.

- Bij Go Ahead Eagles staat voormalig FC Utrecht-trainer René Hake aan het roer.

- Luuk Brouwers maakte afgelopen zomer de overstap van Go Ahead Eagels naar FC Utrecht.

- Eerder dit seizoen eindigde Go Ahead Eagles - FC Utrecht in 2-2. Voormalig FC Utrecht-speler Sylla Sow zorgde toen voor de late gelijkmaker.

- In Utrecht werd dit duel 25 keer eerder afgewerkt. FC Utrecht won zestien keer, Go Ahead won drie keer en zes keer leverde de ontmoeting een gelijkspel op.