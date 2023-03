Jong FC Utrecht met lege handen in Maastricht (1-0)

In de eerste helft verscheen de Utrechtse beloftenploeg nog wel eens voor het doel van MVV-keeper Romain Matthys, maar de Belg had op ieder schot een antwoord. Na rust voerde de thuisploeg langzaam de druk op, wat in de 77ste minuut resulteerde in een treffer van Jarne Steuckers. Daar bleef het ook bij.