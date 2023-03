Voetbalsters Saestum winnen bij Ter Leede

Halverwege de eerste helft was het Iris Aalbertsen die Saestum op een 0-1 voorsprong zette in Sassenheim. Een kleine twintig minuten voor tijd verdubbelde Tami Groenendijk de voorsprong. In de tweede helft maakte Ter Leede via een strafschop nog wel de 1-2 maar de winst van Saestum kwam niet in gevaar.