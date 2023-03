DHSC verzuimt tweede plek te veroveren: 'Ligt aan een stukje instelling'

"De eerste helft was niet best. De intensiteit lag te laag en de inzet was er totaal niet vandaag", blikt trainer Tarik Divarci terug op de wedstrijd. "Als je 1-0 en 2-0 achterkomt moet je de mouwen opstropen en 200% geven. Dat doen we ook en creëren we wat kansen, worden we gevaarlijker en dan kan het wel opeens. Maar we scoren niet, ongelukkig."