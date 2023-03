Boze Frans van Seumeren loopt kleedkamer FC Utrecht in: 'Dat is een duidelijk signaal'

De Griekse doelman Vasilis Barkas vond de toespraak van een boze Van Seumeren niet gek. "Dat is normaal. Hij is teleurgesteld, net als wij. We hebben verloren. We speelden niet goed, maar we hadden kunnen winnen, maar we hebben verloren. Op een cruciaal moment incasseren we een goal en dat moeten we achter ons laten", vindt Baskas.