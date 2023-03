Van Seumeren heeft spijt van tirade in kleedkamer: 'Geduw en getrek met 'zoon' Klaiber'

FC Utrecht verloor zaterdag met 2-1 van Go Ahead Eagles. Direct na de nederlaag ging Van Seumeren de kleedkamer in. "Ik was zo woest en zo teleurgesteld dat ik daar een tirade heb gehouden", zegt Van Seumeren. "Ik had het niet moeten doen. Dat pas niet meer in de wereld zoals we nu leven. De jongens waren heel erg overdonderd door mijn emotionele gebeuren."