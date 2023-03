Utrechtse topscorerslijst: Opnieuw loopt Waterink in op Bouw

Op het wedstrijdformulier zijn twee treffers van Waterink te bewonderen. Dit komt omdat de resterende 77 minuten van het gestaakte duel werden afgewerkt. In februari werd Hercules - ADO'20 vanwege een ernstige blessure stilgelegd. Waterink had toen al via een strafschop gescoord en die treffer hadden we al wel meegenomen in de Utrechtse topscorerslijst.