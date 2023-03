Veenendaal-Veenendaal 2023: compact, veilig en nóg leuker voor het publiek

Blikvangers in de route zijn de Grebbeberg en het Paardenveld in Rhenen en de Rijndijk bij Wageningen. Na de start in het centrum van Veenendaal rijden de renners via het Binnenveld, een gebied met veel weilanden, naar Wageningen. Via de vaak winderige Rijndijk komt het peloton bij de beklimming van de steile Grebbeberg en in de stad Rhenen bij de beruchte helling Paardenveld.