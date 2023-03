Na maanden revalidatie kan GVVV-er Adnane uitgerekend in Veense derby rentree maken: 'Had zo moeten zijn'

Vorige week maakte Adnane zijn rentree in een oefenwedstrijd. Het lot lijkt hebben bepaald dat hij uiteraard zijn rentree kan maken, in jawel, de Veense derby tegen DOVO. "Wie had dat gedacht", lacht Adnane. "Het was een periode van ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Ik zou eigenlijk in januari fit zijn, maar ik had een terugslag. Nu tegen DOVO, het had zou moeten zijn."