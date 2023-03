Robin Sietsma denkt als eerste Utrechter het NK padel te kunnen winnen: 'Zou een droom zijn'

Padel ontstond in 1969 in Mexico. In Nederland is het de laatste vijftien jaar met de week populairder geworden. In 2011 werd de Nederlandse padelbond opgericht. In 2020 is die bond samengegaan met de Koninklijke Nederlandse Tennisbond.

In 2011 waren er 11 padelbanen in Nederland, inmiddels zijn dit er zo'n 1500.