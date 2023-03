Kipkerrie of virus? Hotel Woudschoten gaat net als KNVB uit van virusinfectie bij Oranjespelers

Zeist - Is het een virus? Of was het de kipkerrrie? Het staat nog niet vast waardoor vijf spelers van het Nederlands elftal vandaag naar huis zijn gegaan. De KNVB en Hotel Woudschoten in Zeist gaan uit van een virus. Volgens de Telegraaf zijn de spelers geveld door een voedselinfectie, opgelopen in het hotel in Zeist.