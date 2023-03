Live op Radio M: De Veenendaalse derby en de degradatiestrijd van IJsselmeervogels

Provincie Utrecht - In Veenendaal staat vanmiddag voor de tweede keer dit seizoen de derby tussen DOVO en GVVV op het programma. Uiteraard is dat duel live te volgen in Namen & Rugnummers op Radio M Utrecht. Verder zijn we bij IJsselmeervogels - Koninklijke HFC, Sportlust'46 - SteDoCo en in de ereklasse rugby bij RC Eemland tegen The Dukes.