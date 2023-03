Live op Radio M: Schaerweijde moet stunt goed vervolg geven, en de opmars van Hoogland

Tegenstander Orion is juist volledig de kluts kwijt. De Nijmegenaren stonden eind 2022 nog even bovenaan, maar zijn na vier verliespartijen in vijf duels afgezakt naar de vijfde plaats. De laatste vijf wedstrijden leverden maar liefst 17 tegentreffers op. Tijdens de heenwedstrijd was Orion nog wél in goede doen. Toen werd Hoogland met 4-1 verslagen.