De ideale speelstijl van FC Utrecht-trainer Silberbauer: 'Chaos creëren'

Uiteraard gaat het in Een Berg Sport ook nog even over het bezoek dat grootaandeelhouder Frans van Seumeren na de nederlaag tegen Go Ahead Eagles aan de kleedkamer bracht. "Hij was in de kleedkamer en heeft de volgende dag zijn excues gemaakt. Dat is goed", zegt Michael Silberbauer. "Nu moeten we weer over voetballen praten."