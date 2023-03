GVVV wint ontsierde derby tegen DOVO: 'Relschoppers uit Spijkenisse'

Opnieuw werd het onvriendelijk. Supporters probeerden vuurwerk in elkaars vak te gooien. De scheidsrechter besloot het duel daarop andermaal te staken. Na een lange afkoelperiode werden de laatste minuten uitgespeeld waarin Burgering nog op de paal schoot. In de blessuretijd werd een GVVV-speler bespuugd vanuit het publiek. "Dit is heel spijtig", reageerde Wolf, "Ik denk zelf dat het ook gebeurd was als we met 2-0 voor hadden gestaan. Ik heb begrepen dat de relschoppers uit Spijkenisse kwamen. Zonde, want het was tot dat moment een geweldige derby. Hoe ik weet dat ze uit Spijkenisse kwamen? Dat zeiden ze zelf." GVVV-trainer Gery Vink vond de voorvallen vervelend voor DOVO, maar had wel een kritische noot. "Ze hadden wel iets meer mogen investeren in veiligheid."