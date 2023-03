Voordaan verliest ook van Rotterdam

In de eerste helft pakte Rotterdam al de 2-0 voorsprong via treffers van Olivier Hortensius en Jeroen Hertzberger. Na rust maakte Hertzberger ook de 4-0 nadat Pepijn van der Heijden voor de derde Rotterdamse treffer had gezorgd. In de slotfase maakte Tom Forhn de eretreffer van Voordaan.