Drie penalty's, twee rode kaarten maar de drie punten zijn voor Hoogland: 'Hele gekke wedstrijd'

Hoogland gaat in de derde periode aan de leiding. Heus acht het realistisch dat die periode gewonnen gaat worden. "Daar geloven we 100 procent in. We zitten in een goede flow. We staan als team veel te laag. We moeten gewoon even die derde periode winnen." Die periodetitel geeft recht op deelname aan de play-offs voor promotie.