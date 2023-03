Amersfoorter Langelaan stopt als rugby-international: 'Tijd voor de volgende generatie'

Het einde van zijn interlandloopbaan voelt voor Langelaan als stoppen op het hoogtepunt. "Dat was het doel. Ik had geen zin om nog een paar jaar door te gaan, met mijn lichaam helemaal kapot. Daar moet ik nog wel 30 of 60 jaar mee verder en ik heb er maar één. Ik ben 33, het is mooi geweest. Het is tijd voor de volgende generatie."