Arno Wallaard Memorial in gevaar door politieregels? 'Kan het me niet voorstellen'

De KNWU zegt in een persbericht overrompeld te zijn door het besluit. "Wij ervaren de huidige werkwijze als onbehoorlijk bestuur: het abrupt wijzigen van een jarenlange bestaande situatie, het niet tijdig betrekken of informeren van de KNWU en het niet bespreekbaar maken van alternatieve scenario’s of een redelijke overgangsregeling. Dit terwijl het wielerseizoen 2023 al is gestart."