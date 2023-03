Geen spijt bij De Linge/PCG na roemloos debuutseizoen in eredivisie: 'Geen punten, maar veel geleerd'

Maar de vraag is natuurlijk of de keuze om het eredivisieavontuur aan te gaan de juiste is geweest. "Jazeker. Je ziet het niveau, ook in de trainingen, omhoog gaan", zegt waterpoloër Quint Gerders over de leercurve in het eredivisieseizoen. "Je ziet ook dat de individuele kwaliteiten omhoog zijn gegaan, zoals bij dehandelingssnelheid en de waterpolo-intelligentie."