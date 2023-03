Van de Zandschulp mist kwartfinales Miami

De Nederlandse nummer 32 van de wereld was dicht bij zijn eerste kwartfinaleplaats op een masterstoernooi. Hij gaf in de tweede set tot tweemaal toe een break voorsprong uit handen. Toen de Fin zijn eerste setpunt benutte met een fraaie passing, oogde Van de Zandschulp aangeslagen. Hij maakte in de beginfase van de beslissende set veel meer onnodige fouten dan in de eerste twee sets.