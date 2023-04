Afgekeurde treffers houden FC Utrecht - FC Volendam op 0-0: 'Voelt alsof we beroofd zijn'

- FC Utrecht staat in de eredivisie zevende, FC Volendam is na een opmars in de laatste weken de nummer dertien.

- In Stadion Galgenwaard stonden FC Utrecht en Volendam 19 keer eerder tegenover elkaar. FC Utrecht won 9 keer, Volendam slechts eenmaal.

- Bij FC Volendam staan voormalig FC Utrecht-spelers Henk Veerman, Bilal Ould-Chikh en Benaissa Benamar onder contract.

- Eerder dit seizoen won FC Utrecht in Volendam met 4-0. De treffers kwamen op naam van Taylor Booth, Sander van de Streek, Bas Dost en Can Bozdogan.

- FC Utrecht-spits Tasos Douvikas is met 13 treffers, samen met Xavi Simons (PSV), topscorer van de eredivisie. Daryl van Mieghem is met 6 doelpunten de topscorer van FC Volendam.