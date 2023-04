Live op Radio M: FC Utrecht-Volendam, amateurvoetbal en de Varsity

52 jaar nadat de Triton de laatste zege had geboekt, zorgden Kaj Hendriks, Jacob van de Kerkhof, Jakub Grabmüller en Harold Langen ervoor dat de Triton-leden feest konden vieren. In 2020 konden zij vanwege Corona hun titel niet verdedigen. In 2021 en 2022 won Nereus, dat in totaal al 45 keer als eerste over de meet kwam.