FC Utrecht-speler Sean Klaiber trekt boetekleed aan: 'Heb de laatste weken niet goed gespeeld'

"Ze doen het geweldig. Ze leveren een teamprestatie. Maar wij zijn ook vol vertrouwen", zegt trainer Michael Silberbauer, die de afgelopen week met wat ziektegevallen in de selectie te maken had. Van hen trainde Hidde ter Avest vrijdag nog apart van de groep. Of hij er tegen Volendam bij kan zijn is nog niet duidelijk. "Hij is er een paar dagen uit geweest, hij moet zijn kracht terugkrijgen", zegt Silberbauer." Ook doelman Vassilis Barkas trainde vrijdag aangepast.