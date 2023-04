Mokerslag voor GVVV na nederlaag tegen titelconcurrent ACV

GVVV - ACV was een wedstrijd tussen de twee koplopers van de derde divisie zaterdag. Beide ploegen begonnen met 53 punten aan het duel op Panhuis, al had GVVV het voordeel van een beter doelsaldo (+30 om +22). Het was bovendien een duel tussen twee clubs in vorm: ACV had 17 wedstrijden op rij niet verloren en GVVV was negen duels op rij ongeslagen.