Nederlaag vergroot de problemen bij DHSC: 'Zo heb je niets in de play-offs te zoeken'

Provincie Utrecht - Het woord 'crisis' viel zaterdag bij DHSC, dat na een 3-0 nederlaag bij Berkum nu vijf wedstrijden op rij zonder zege is. Het is onrustig in Ondiep, waar afgelopen week Ismail Ouaddouh uit de selectie werd gezet door het bestuur. Trainer Tarik Divarci is van mening dat als DHSC zo doorgaat, de ploeg niets te zoeken heeft in de play-offs om promotie.