Kampong wint in laatste minuten van Den Bosch en plaatst zich voor play-offs

Tien minuten later maakte Den Bosch de gelijkmaker. Een strafcorner van Hayward werd in eerste instantie gered door Kampong-doelman David Harte, maar op de rebound van Jasper Tukkers had hij geen antwoord. En een minuut later kwam Den Bosch zelfs op een 4-3 voorsprong. Jaïr van der Horst tikt de voorzet van Gijs Campbell in het doel.