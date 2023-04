Hercules geeft thuiszege uit handen: 'We geven het kinderlijk weg'

Hercules leek de 1-0 overwinning over de streep te trekken, maar in de 82de minuut kregen de Utrechters alsnog de gelijkmaker om de oren. Nigels Daniels scoorde de 1-1 voor DEM. En daar bleef het niet bij. Boorklyn van Doorneveld dompelde de Utrechters in de blessuretijd in rouw door de winnende 2-1 voor DEM te maken.